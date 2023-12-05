Спасите наши жизни: Россия эвакуировала еще 120 граждан из сектора Газа

В числе вывезенных — дети. Что сейчас происходит в «горячих» точках?

В Москве этой ночью встречали спецборт МЧС. В Россию приехали еще 120 человек, которые покинули зону палестино-израильского конфликта. Примерно четверть из них — дети. Рейс из Каира приземлился в аэропорту Домодедово. Людей встречали родные, а также спасатели, медики и психологи.

Россия продолжает гуманитарную миссию. Для жителей Газы доставлено почти 300 тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль организует смертельную провокацию в Газе: все уже наготове. Окончательное решение еще не принято. Но о чем предупреждают за рубежом?