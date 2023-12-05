Спасите наши жизни: Россия эвакуировала еще 120 граждан из сектора Газа
Россия эвакуировала еще 120 граждан из сектора Газа
Фото, видео: Telegram / МЧС России; 5-tv.ru
В числе вывезенных — дети. Что сейчас происходит в «горячих» точках?
В Москве этой ночью встречали спецборт МЧС. В Россию приехали еще 120 человек, которые покинули зону палестино-израильского конфликта. Примерно четверть из них — дети. Рейс из Каира приземлился в аэропорту Домодедово. Людей встречали родные, а также спасатели, медики и психологи.
Россия продолжает гуманитарную миссию. Для жителей Газы доставлено почти 300 тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль организует смертельную провокацию в Газе: все уже наготове. Окончательное решение еще не принято. Но о чем предупреждают за рубежом?
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