Израиль организует смертельную провокацию в Газе: все уже наготове

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 887 0

WSJ: Израиль установил насосы для затопления тоннелей в Газе

Израиль организует смертельную провокацию в Газе: все уже наготове

Фото: REUTERS / Ronen Zvulun

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Окончательное решение еще не принято. Но о чем предупреждают за рубежом?

Израиль установил насосы, которые может использовать для затопления морской водой системы тоннелей палестинского движения ХАМАС под сектором Газа. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

По данным издания, еще в сентябре Армия обороны Израиля завершила установку пяти насосов вблизи лагеря беженцев «Аш-Шати» на севере сектора Газа. Установки способны затопить тоннели в течение нескольких недель водой из Средиземного моря. Также газета сообщила, что скорость работы насосов позволит ХАМАС вывести заложников из тоннелей, если их держат там.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по войне в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как палестинских беженцев приняли в Дагестане.

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