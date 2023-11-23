Путину предложили наделить добровольцев СВО льготами наряду с контрактниками

Какие еще инициативы отразили в докладе, направленном президенту России?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников
Рабочая группа по спецоперации на Украине предложила распространить льготы, которые сейчас положены только контрактникам, на добровольцев. Инициатива высказана в докладе президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в Telegram-канале.
«Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество», — говорится в сообщении.
Вместе с тем группа предложила предоставлять возможность родителям и супругам тяжелораненых военных и добровольцев брать отпуск на работе, чтобы ухаживать за ними, а также позволить оформлять регистрацию по месту жительства по доверенности бойца.
Также появилась инициатива утвердить единый порядок бронирования билетов для военных, участвующих в спецоперации, при поездке в отпуск или на лечение. Предлагается еще создать внеочередной порядок реабилитации для бойцов, получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в ходе боевых действий.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что родственникам погибших в СВО бойцов выдадут удостоверения о праве на льготы.
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