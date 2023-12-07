Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в брянской школе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 188 0

На месте работают правоохранители. Что известно о случившемся?

Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в брянской школе

Фото: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

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Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в гимназии Брянска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в официальном Telegram-канале.

Следствие подтвердило информацию о стрельбе в учреждении. Уточняется, что ее вели из помпового оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двоих или более лиц.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления», — говорится в сообщении.

По данным МВД, утром в четверг, 7 декабря, ученица восьмого класса пронесла в гимназию № 5 оружие, из которого выстрелила несколько раз. По предварительным данным, оружие принадлежит ее отцу.

Ранения, по официальным данным, получили пять человек, один из них скончался. За жизнь еще одного ученика борются врачи, он находится в реанимации. Сама стрелявшая покончила с собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ученица устроила стрельбу в школе Брянска.

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