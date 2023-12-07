«Невосполнимая утрата»: главное о стрельбе в одной из школ Брянска

Оперативные службы выясняют, как 14-летняя девочка смогла пронести туда помповое ружье.

Следователи выясняют причины трагедии в Брянске. Там 14-летняя девочка пронесла в школу охотничье ружье отца и открыла стрельбу по одноклассникам.

Есть погибшие и раненые, после нападавшая покончила с собой. Репортаж корреспондента «Известий» Артема Сухоломкина.

Пятеро пострадали, одна учащаяся скончалась из-за полученных ран. Такие последствия стрельбы в пятой брянской гимназии, куда одна из учениц пронесла огнестрельное оружие.

По рассказам очевидцев, стрельба началась в девять утра. Дети были на уроках, когда 14-летняя школьница пришла в школу с помповым ружьем и открыла огонь по одноклассникам.

«После этого учительница встала и закрыла дверь, сказала сидеть тихо, мы сидели тихо. Вот, и потом стали приходить сообщения с разными версиями», — говорит ученик по имени Иван.

Стрельбу начала ученица восьмого класса, в десять часов дети спешно эвакуировались. Некоторые бежали из школы, часть детей забрали родители.

Пятерых пострадавших доставили в областную больницу. У троих ранениях легкой степени, у двоих средней степени тяжести, сейчас на месте работает полиция.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Пятеро одноклассников ранены и находятся в лечебных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь», — отметил старший помощник руководителя СК по Брянской области Александр Афонин.

На сообщение о трагедии и смерти одноклассницы стрелявшей школьницы отреагировал и губернатор Брянской области.

«Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», — сказал Александр Богомаз.

Оперативные службы выясняют, как 14-летняя школьница смогла достать и пронести в школу помповое ружье. Ее отца следователи вызвали на допрос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле отреагировали на стрельбу в школе Брянска.