Важная дата: когда и как пройдут следующие выборы президента России

Сегодня стало известно, когда произойдет важнейшее политическое событие предстоящего года. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта.

Впервые проголосовать можно будет в течение нескольких дней. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный выяснил все детали.

Форма документов, которые сенаторы получают перед заседанием, вроде бы обычная, вот только содержание особенное. Это постановление касается в России всех и каждого.

Выборы президента — важнейшая веха в истории страны, поэтому даже при их назначении нужно учесть все юридические формальности и соблюсти все процедуры. Вот, например, в законе «О выборах президента» есть очень необычная деталь: «решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, но и не позднее, чем за 90 дней до голосования».

В Совете Федерации все рассчитали, и в срок уложились. Новые выборы президента по закону должны состояться в том же месяце, что и шесть лет назад, то есть в марте.

Но нужный день буквально высчитывали по календарю, потому что в законе есть еще одна оговорка. Нельзя проводить выборы в воскресенье, если на неделе перед ним есть праздничный день.

«Второе воскресенье в 2024 году приходится на 10 марта, но на этой неделе есть нерабочий праздничный, день — 8 марта. Поэтому предстоящие выборы президента должны быть назначены на 17 марта 2024-го года», — сказал сенатор Андрей Клишас.

При этом приехавшая в Совет Федерации глава ЦИК рассказала в интервью «Известиям», что ее коллеги учли положительные отклики избирателей. Теперь главное голосование в России может впервые в истории пройти не в один, а в три дня — с 15 по 17 марта.

«Некоторые, например, работают в воскресенье, кто-то в отъезде, много разных причин. И человек все-таки может выбрать, когда на протяжении трех дней он может исполнить свой гражданский долг», — отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Окончательное решение по формату голосования ЦИК примет уже 8 декабря. Голосовать онлайн можно только там, где дистанционный формат уже использовался раньше — это примерно треть регионов России.

До 12 декабря, после консультаций с местными властями, военными и спецслужбами, Центризбирком определит все особенности выборов на новых территориях.

Именно ход СВО и возвращение в состав страны Донбасса и Новороссии накладывают на президентские выборы особый отпечаток. Ведь были и те, кто вообще сомневался в том, что это голосование будет назначено на столь непростом историческом этапе.

«Несмотря на непростые внешние обстоятельства, несмотря на попытки противника ослабить Россию, разрушить нашу экономику, посеять разлад в российском обществе, мы твердо придерживаемся наших главных конституционных ценностей. Именно народу России, нашим гражданам предстоит выбрать главу государства прямо и всенародно», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Выдвижение кандидатов и предвыборный период со всеми его особенностями — впереди. Пока же можно констатировать главное: выборы президента России состоятся, и точная голосования дата уже известна — 17 марта.