Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 12 боевиков ВСУ

В ведомстве рассказали об успехах российской армии в зоне спецоперации на Украине за неделю.
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Вооруженные силы России (ВС РФ) за неделю взяли в плен 12 боевиков киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение недели захвачены в плен 12 украинских военнослужащих», — сказал он.
Конашенков также отметил, что за неделю средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты пять самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ): три МиГ-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8.
«Кроме того, перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата», — добавил представитель Минобороны России.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как может завершиться конфликт на Украине.
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