«Корейский сценарий»: как может завершиться конфликт на Украине

В США допускают, что киевский режим все же пойдет на уступки. Ведь выбора нет, пока сокращаются поставки оружия.

Украина может согласиться на раздел территорий и выход из конфликта с Россией по «корейскому сценарию». Такое развитие событий допустил бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор, пишет газета The Washington Post.

По его словам, у армии Украины просто не будет выбора, если США совсем прекратят поставки оружия. В таком случае боевики не смогут проводить наступательные операции и начнут рассматривать варианты выхода из конфликта.

Издание также пишет о том, что Украина просто нуждается в технологическом прорыве, «по значимости близком к изобретению пороха в Китае». Ссылаясь на главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, СМИ допускает, что боевые действия затянутся на годы и только измотают украинцев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВСУ признали истощение кадрового ресурса.