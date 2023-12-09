«Мы потеряли надежду»: Эрдоган назвал невозможным мир на Ближнем Востоке из-за США

Эрдоган назвал невозможным мир на Ближнем Востоке из-за США
Фото: www.globallookpress.com / Ashraf Amra
Президент Турции считает Штаты виноватыми в продолжении огня в секторе Газа. Как именно поступили американские политики?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести реформы в Совете Безопасности ООН. Сделать он это предложил после того, как США наложили право вето на проект резолюции по сектору Газа.
«Мы потеряли надежду. „Благодаря“ вето США решение о прекращении огня не было принято. То, что мир больше, чем пять (постоянных членов Совбеза ООН. — Прим. ред.), стало очевидным еще раз. Необходимо реформировать Совет Безопасности ООН. Мы будем продолжать выступать в защиту матерей Газы», — заявил лидер Турции.
Политик подчеркнул, что справедливый мир на Ближнем Востоке невозможен вместе с Вашингтоном. Ведь Штаты стали единственной страной, которая проголосовала против прекращения огня в Газе.
«Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это», — заявил Эрдоган.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН дали пугающую оценку событиям в секторе Газа.
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