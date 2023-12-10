«Неприемлемо для США и Запада»: Лавров призывал Израиль и Палестину к дипломатии

Штаты и Европа мешают миру на Ближнем Востоке. Как именно?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дистанционно выступил на Дохийском форуме. Глава МИД призвал Израиль и Палестину к дипломатии, но отметил, что США делает все возможное для продолжения конфликта.

«Всегда есть место для дипломатии, к которой мы всегда призывали. Мы уверены, что террористической атакой на Израиль 7 октября не может быть оправдано коллективное наказание миллионов палестинцев», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что количество пострадавших растет с каждым днем. И большинство тех, кто страдает от конфликта — это женщины и дети.

«Мы предложили резолюцию на совете безопасности, она была отклонена США, Бразилия предложила другую, она также была отклонена, после генеральный секретарь предложил новую, которая была слабее той, что предложили мы, но даже это было неприемлемо для США и Запада», — заявил Лавров.

Дипломат отметил, что западные страны даже не готовы пойти на гуманитарные паузы, которые помогут эвакуировать мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган назвал невозможным мир на Ближнем Востоке из-за США.