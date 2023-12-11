По информации журналистов, большинство боевиков гибнут еще на подходе к российским позициям.

Отчаянную ситуацию на фронте для ВСУ констатируют уже даже украинские СМИ. Издание «Думская», в частности, пишет о колоссальных и бессмысленных потерях на левом берегу Днепра.

Журналисты называют преступлением действия командиров, которые продолжают отправлять морпехов через Днепр, где их прицельно уничтожают российские войска.

По информации издания, большинство боевиков гибнут еще на подходе к российским позициям, а убитых и раненых никто не вывозит. Несмотря на это, командование, в попытках укрепиться на правом берегу, отправляет на смерть все новые и новые ресурсы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России отразила 18 атак ВСУ под Донецком.