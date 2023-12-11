Колоссальные потери: на Украине критикуют командиров ВСУ за тактику на Днепре
Украинское издание «Думская» раскритиковало ВСУ за тактику на Днепре
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По информации журналистов, большинство боевиков гибнут еще на подходе к российским позициям.
Отчаянную ситуацию на фронте для ВСУ констатируют уже даже украинские СМИ. Издание «Думская», в частности, пишет о колоссальных и бессмысленных потерях на левом берегу Днепра.
Журналисты называют преступлением действия командиров, которые продолжают отправлять морпехов через Днепр, где их прицельно уничтожают российские войска.
По информации издания, большинство боевиков гибнут еще на подходе к российским позициям, а убитых и раненых никто не вывозит. Несмотря на это, командование, в попытках укрепиться на правом берегу, отправляет на смерть все новые и новые ресурсы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия России отразила 18 атак ВСУ под Донецком.
- 11 дек
- Враг разбит: армия России отразила 18 атак ВСУ под Донецком
- 11 дек
- «Каждый день»: как армия России выбивает ВСУ с позиций на купянском направлении
- 11 дек
- «Хорошая возможность»: как в США оценивают ближайший визит Зеленского
- 11 дек
- ФСБ выявила в Крыму сеть украинских агентов, готовивших теракты
- 11 дек
- По технике и живой силе: как российские войска сорвали три попытки ротации ВСУ
- 11 дек
- Мастера точной стрельбы: лучшее видео из зоны СВО за день
- 11 дек
- «Русские наступают»: командующий ВСУ бьет тревогу
- 10 дек
- Новая тактика провалилась: из-за больших потерь ВСУ вербуют иностранных наемников
- 10 дек
- ВС РФ поразили место сбора командиров подразделений ВСУ «Катран» и «Омаха»
- 10 дек
- Кандидат в президенты США признал Донбасс российской территорией
Читайте также
92%
-0.93 98.84
-0.97
Нашли ошибку?