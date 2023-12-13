«По логике немецких нацистов»: как ВСУ будут обороняться зимой

Военный эксперт Джерелиевский: ВСУ зимой используют концепцию городов-крепостей
Фото: Reuters / KUBA STEZYCKI
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Украинские боевики не сумеют предсказать, с какой стороны начнется наступление России.
Украинские боевики не знают, откуда ждать наступательных действий России, поэтому ВСУ решили использовать концепцию «городов-крепостей» для сдерживания атак. Об этом изданию URA.RU заявил военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Скорее всего, Киев использует, по логике немецких нацистов, концепцию фестунгов, или „городов-крепостей“, так как город проще укрепить. В годы Великой Отечественной войны те должны были задерживать наступление Красной Армии, особенно города, что находились на дорожных коммуникациях, через которые проходили важнейшие транспортные артерии», — сказал он.
По мнению аналитика, похожий метод ведения боев может быть выбран и украинскими националистами, потому что им он уже знаком. Более того, ВСУ прежде руководствовались подобной стратегией в Донецкой и Луганской народных республиках, но не везде стоит ожидать положительных результатов.
Как отметил Джерелиевский, в Донбассе есть свои особенности местности, такие как плотная городская застройка — здесь укрытие найти намного проще. Однако план ВСУ не будет одинаково эффективен на всей территории Украины.
В Николаевской, Черниговской и Сумской областях прием обречен на фиаско, говорит экперт, так как там есть возможность обходить города и продвигаться вперед.
Ранее 5-tv.ru выяснял, в чем главная ошибка киевского режима, приведшая к провалу контрнаступления.
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