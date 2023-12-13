«По логике немецких нацистов»: как ВСУ будут обороняться зимой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 45 0

Военный эксперт Джерелиевский: ВСУ зимой используют концепцию городов-крепостей

«По логике немецких нацистов»: как ВСУ будут обороняться зимой

Фото: Reuters / KUBA STEZYCKI

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики не сумеют предсказать, с какой стороны начнется наступление России.

Украинские боевики не знают, откуда ждать наступательных действий России, поэтому ВСУ решили использовать концепцию «городов-крепостей» для сдерживания атак. Об этом изданию URA.RU заявил военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Скорее всего, Киев использует, по логике немецких нацистов, концепцию фестунгов, или „городов-крепостей“, так как город проще укрепить. В годы Великой Отечественной войны те должны были задерживать наступление Красной Армии, особенно города, что находились на дорожных коммуникациях, через которые проходили важнейшие транспортные артерии», — сказал он.

По мнению аналитика, похожий метод ведения боев может быть выбран и украинскими националистами, потому что им он уже знаком. Более того, ВСУ прежде руководствовались подобной стратегией в Донецкой и Луганской народных республиках, но не везде стоит ожидать положительных результатов.

Как отметил Джерелиевский, в Донбассе есть свои особенности местности, такие как плотная городская застройка — здесь укрытие найти намного проще. Однако план ВСУ не будет одинаково эффективен на всей территории Украины.

В Николаевской, Черниговской и Сумской областях прием обречен на фиаско, говорит экперт, так как там есть возможность обходить города и продвигаться вперед.

Ранее 5-tv.ru выяснял, в чем главная ошибка киевского режима, приведшая к провалу контрнаступления.

Тема:
Спецоперация
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