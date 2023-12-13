Ледяной плен: что происходит в Ростовской области на фоне снегопада

В травмпунктах — рекордное количество пациентов.

Жители Ростовской области уже ощутили на себе скачок температуры, оказавшись в прямом смысле в ледяном плену. В регионе несколько дней подряд шел мокрый снег с дождем, в итоге абсолютно все — дороги, улицы, тротуары — превратилось в сплошной каток.

В травмпунктах рекордное количество пациентов, из-за оборванных проводов десятки тысяч людей остались без света. Как идут восстановительные работы и кто за все ответит, знает корреспондент «Известий» Борис Карягин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу два внушительных господина в ближайшие часы испортят настроение миллионам россиян. В Петербурге это будет «Вальтер».

Так называется циклон, который прямо сейчас накрывает город со стороны Финского залива. Он принесет очень много снега.

Ну а в Москву уже на всех порах спешит «Ваня». Циклон с истинно русским именем несет снегопады на весь центр страны.