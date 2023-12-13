Ледяной плен: что происходит в Ростовской области на фоне снегопада
Десятки тысяч людей в Ростовской области остались без света из-за непогоды
Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru
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В травмпунктах — рекордное количество пациентов.
Жители Ростовской области уже ощутили на себе скачок температуры, оказавшись в прямом смысле в ледяном плену. В регионе несколько дней подряд шел мокрый снег с дождем, в итоге абсолютно все — дороги, улицы, тротуары — превратилось в сплошной каток.
В травмпунктах рекордное количество пациентов, из-за оборванных проводов десятки тысяч людей остались без света. Как идут восстановительные работы и кто за все ответит, знает корреспондент «Известий» Борис Карягин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу два внушительных господина в ближайшие часы испортят настроение миллионам россиян. В Петербурге это будет «Вальтер».
Так называется циклон, который прямо сейчас накрывает город со стороны Финского залива. Он принесет очень много снега.
Ну а в Москву уже на всех порах спешит «Ваня». Циклон с истинно русским именем несет снегопады на весь центр страны.
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