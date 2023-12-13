«Ваня» и «Вальтер»: на Москву и Петербург надвигаются два циклона
На Москву и Петербург надвигаются два циклона
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru
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Метель в крупнейших городах страны может побить исторические рекорды.
Сразу два внушительных господина в ближайшие часы испортят настроение миллионам россиян.
В Петербурге — это будет Вальтер. Так называется циклон, который прямо сейчас накрывает город со стороны Финского залива. Он принесет очень много снега. Сугробы вырастут сантиметров на десять, ну а на дорогах ожидаемо будет каша.
И это при том, что сейчас, в зимний сезон, обычным трактористом можно заработать гораздо больше, чем офисным планктоном. Поэтому половина техники просто стоит без дела.
Ну а в Москву уже на всех порах спешит Ваня. Циклон с истинно русским именем несет снегопады на весь центр страны. В столице и других городах будет пасмурно и ветрено. А к концу недели возможна метель, которая станет сильнейшей за 60 с лишним лет. Учитывая все это, к концу циклона его вполне могут называть уже куда более почтительно — не Ваней, а Иваном.
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