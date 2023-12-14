«Плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год

Об этом сообщил президент России во время «Итогов года».

В 2024 году для перелетов на Дальний Восток продолжат действовать «плоские» тарифы. Это анонсировал президент России Владимир Путин во время подведения итогов уходящего года.

«Мы продлим безусловно „плоский“ тариф», — прокомментировал он.

Президент отметил, что принятие таких решений обычно происходит после консультаций с «Аэрофлотом» и другими авиаперевозчиками, а также министерством транспорта. Продлеваются тарифы в конце года.

Глава государства также отметил, что в правительстве сейчас в работе находится вопрос о возвращении полных «северных надбавок» к зарплате жителей Дальнего Востока.

Плоский тариф — это тариф с фиксированной ценой на авиабилеты, которая не меняется в зависимости от даты совершения покупки или сезона.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут расширить программу переселения жителей Крайнего Севера.