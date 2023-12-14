«Спорт — вне политики»: Путин высказался о санкциях против российских атлетов

|
Рита Миронова
Рита Миронова 38 0

Путин заявил об извращении идей спорта Кубертена международными чиновниками

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным Пресс-конференция Владимира Путина

Глава государства считает, что из-за бизнес-стороны спортивного движения страдает сама идея олимпизма.

Владимир Путин назвал извращениями действия западных спортивных чиновников. В ходе подведения итогов 2023 года президент высказался по поводу санкций против российского спорта.

«Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное противоречие, извращение идеи Пьера де Кубертена „О спорт, ты — мир“. Спорт для того и создавался, чтобы он объединял людей, а не разъединял их», — заявил глава государства.

По его мнению, западные чиновники слишком увлеклись денежной стороной спортивного движения и попали под сильное влияние от спонсоров соревнований. Из-за их действий страдает сама идея олимпизма, добавил Путин.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже. Уточнялось, что до Игр будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта.

Среди запретов — возможность участвовать в командных соревнованиях, флаги и символы России, посещение Игр представителями правительств. Не смогут соревноваться также те атлеты, которые поддержали спецоперацию на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МОК перепутал число россиян, допущенных на Олимпиаду в Париже.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
14 дек
«Приводить в чувство»: какая судьба ждет микрофинансовые организации в России
14 дек
Путин пообщался с аватаром о своих двойниках и опасности ИИ
14 дек
Путин рассказал, как защитить бизнес в приграничных регионах России
14 дек
Путин напомнил российским блогерам о колоссальной ответственности перед народом
14 дек
«Новая система»: Путин рассказал, с чем ВСУ имеют дело в зоне конфликта
14 дек
«По всей линии соприкосновения»: Путин рассказал о положении армии России в зоне СВО
14 дек
«Нужен»: Путин объяснил важность создания нового учебника истории
14 дек
«Это много»: Путин оценил рост цен на российские авто
14 дек
Путин о поддержке обществом бойцов СВО: люди жертвуют миллиарды
14 дек
«Плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год
-11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

16:09
«Приводить в чувство»: какая судьба ждет микрофинансовые организации в России
16:07
Путин пообщался с аватаром о своих двойниках и опасности ИИ
16:05
Защитит от рака и инфаркта: ученые выявили рецепт долголетия
15:52
«Как женщина на корабле»: Александр Цыпкин не посещает съемки «Беспринципных»
15:51
Путин рассказал, как защитить бизнес в приграничных регионах России
15:47
Путин напомнил российским блогерам о колоссальной ответственности перед народом

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам