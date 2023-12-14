Путин заявил об извращении идей спорта Кубертена международными чиновниками
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
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Глава государства считает, что из-за бизнес-стороны спортивного движения страдает сама идея олимпизма.
Владимир Путин назвал извращениями действия западных спортивных чиновников. В ходе подведения итогов 2023 года президент высказался по поводу санкций против российского спорта.
«Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное противоречие, извращение идеи Пьера де Кубертена „О спорт, ты — мир“. Спорт для того и создавался, чтобы он объединял людей, а не разъединял их», — заявил глава государства.
По его мнению, западные чиновники слишком увлеклись денежной стороной спортивного движения и попали под сильное влияние от спонсоров соревнований. Из-за их действий страдает сама идея олимпизма, добавил Путин.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже. Уточнялось, что до Игр будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта.
Среди запретов — возможность участвовать в командных соревнованиях, флаги и символы России, посещение Игр представителями правительств. Не смогут соревноваться также те атлеты, которые поддержали спецоперацию на Украине.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МОК перепутал число россиян, допущенных на Олимпиаду в Париже.
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