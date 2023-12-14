Путин: поддержка России по всему миру растет в геометрической прогрессии

Президент знает, что количество сторонников РФ постоянно увеличивается.
Фото: © РИА Новости / Александар Джорович
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Владимир Путин знает о том, что в самых разных городах и странах мира люди понимают и признают правильность действий России по защите собственных интересов. Об этом президент рассказал во время «Итогов года».
«Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на чужие», — подчеркивает президент.
Российский лидер отмечает, что люди понимают, что происходит на самом деле: что РФ защищает традиционные ценности и это правильно. Поэтому количество сторонников РФ постоянно растет.
«Их число увеличивается, растет в геометрической прогрессии», — говорит Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, кто испортил отношения между Россией и Украиной.
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