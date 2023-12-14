Путин: поддержка России по всему миру растет в геометрической прогрессии

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 42 0

Президент знает, что количество сторонников РФ постоянно увеличивается.

Путин: поддержка России по всему миру растет в геометрической прогрессии

Фото: © РИА Новости / Александар Джорович

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Владимир Путин знает о том, что в самых разных городах и странах мира люди понимают и признают правильность действий России по защите собственных интересов. Об этом президент рассказал во время «Итогов года».

«Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на чужие», — подчеркивает президент.

Российский лидер отмечает, что люди понимают, что происходит на самом деле: что РФ защищает традиционные ценности и это правильно. Поэтому количество сторонников РФ постоянно растет.

«Их число увеличивается, растет в геометрической прогрессии», — говорит Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто испортил отношения между Россией и Украиной.

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