Путин пообщался с аватаром о своих двойниках и опасности ИИ

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Путин, отвечая на вопрос виртуального двойника: это мой первый

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Кто предстал в облике российского президента?

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции пообщался со своим двойником об опасности искусственного интеллекта, развитие которого невозможно предотвратить.

«Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом, но я подумал и решил, что быть похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек, и этим человеком буду я… Да, это мой первый двойник, кстати сказать», — ответил Путин своему виртуальному «двойнику».

Президенту показали видео со студентом Санкт-Петербургского государственного университета, представшим в облике Владимира Путина. Тот голосом нашего лидера спросил про его двойников, а также опасностях, которые несет в жизнь искусственный интеллект.

«Предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, который различает запахи у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает, просто предотвратить это невозможно», — сказал он.

А если нельзя предотвратить, продолжил Путин, то нужно возглавить, хотя никто не знает, чем это закончится.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин напомнил российским блогерам о колоссальной ответственности перед народом.

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