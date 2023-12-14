«Непростая проблема»: Путин оценил ситуацию с трудовыми мигрантами в России

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Путин выступил за создание специального органа по делам мигрантов, кроме МВД

«Непростая проблема»: Путин оценил ситуацию с трудовыми мигрантами в России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

По словам президента, сложившуюся обстановку нужно решать.

Сегодня в России по разным подсчетам проживают порядка десяти миллионов трудовых мигрантов. Говоря об этом при подведении итогов 2023 года, президент РФ Владимир Путин назвал соответствующую ситуацию в стране непростой.

«Это непростая проблема, она в общем, характерна для очень многих стран мира, для нас тоже. У нас по разным подсчетам свыше десяти миллионов мигрантов трудовых», — сказал он.

По словам Путина, в России почти нет безработицы, хотя потребность на рынке труда существует, но это не значит, что нужно любой ценой решить эту проблему в ущерб коренному населению страны.

Кроме того, президент отметил, что приезжающие на заработки граждане других стран должны уважать ценности и законы России. Путин считает, что сегодня необходимо подумать над создание специального органа по делам с мигрантами, кроме МВД.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал, как защитить бизнес в приграничных регионах России.

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