«Ваня» сказал свое слово: мощный циклон обрушился на Москву

Столичный Дептранс призывает автовладельцев сегодня не садиться за руль.

Обильные осадки в Центральную Россию принес снежный циклон «Ваня». В Орловской, Брянской и Воронежской областях из-за метели резко упала видимость.

На дорогах множество аварий, высота сугробов растет с каждой минутой. Дворы и машины утонули в снегу, «оранжевый» уровень погодной опасности ввели в Курской области.

Из-за непрекращающегося снегопада школьники останутся сегодня дома. Замело и Карелию — коммунальщики не успевают убирать снег и людям приходится ходить по проезжей части.

Не лучше ситуация в Москве — нынешний снегопад признали самым сильным за последние полвека. За несколько часов в городе выпала пятая часть от месячной нормы и снег продолжает идти.

Столичный Дептранс призывает автовладельцев сегодня не садиться за руль, а воспользоваться общественным транспортом. О том, как москвичи переживают рекордный снежный удар, расскажет корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Циклон принес в столицу небывалые сугробы. Синоптики говорят, это будет самый мощный снегопад за последние 60 лет.

В отдельных районах высота сугробов может достичь 50 сантиметров. Уже сейчас спросонья не сразу разглядишь собственный автомобиль.

Так что утро московских водителей началось с набора из щеток, ветродуев и лопат. Цены на такси взлетели мгновенно, повышенный тариф и у курьерских служб.

И спрос есть –многие не решились выезжать на собственном авто, опасаясь угодить в аварию. Их этим утром действительно много.

Ажиотаж у входа в метро, на остановках общественного транспорта очереди. Не все готовы рисковать на заснеженных дорогах.

Противостоят «Ване» коммунальные службы. Рабочие бригады и спецтехника расчищают главные дороги, тротуары и подъезды к соцобъектам.

Несмотря на пугающие прогнозы метеорологов, московские власти заявили о полной готовности к непогоде. Ожидается, что к вечеру выпадет почти треть месячной нормы осадков.

При этом уже в воскресенье столбики термометров поползут вверх, к понедельнику потеплеет до плюс двух и вся эта снежная масса начнет таять.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит в Ростовской области на фоне снегопада.