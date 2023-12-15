«Остался удовлетворен»: Песков о впечатлениях Путина от прямой линии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

Песков заявил об удовлетворенности Путина от результатов прямой линии

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; ruptly; 5-tv.ru

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент России накануне подвел итоги года. Мероприятие длилось более четырех часов.

Президент России Владимир Путин остался доволен результатами прямой линии, в ходе которой удалось охватить много вопросов и тем. Об этом рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент остался удовлетворен, что удалось охватить широкий спектр тем. Было желание охватить больше, но по понятным соображениям исчерпать все темы невозможно. Будем верстать поручение, потребуется несколько дней, и мы его выпустим», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что охватить все темы, конечно, невозможно. Но заверил, что Путин по итогам мероприятия и изученных тем дал поручения премьерам, представителям администрации по решению проблем граждан.

«Итоги года с Владимиром Путиным», которые совместили в себе прямую линию с президентом РФ и его большую пресс-конференцию, продлились четыре часа и четыре минуты. Глава государства ответил на более чем 80 вопросов и обращений.

Вопросы президенту задавали разные, среди них были связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, экономикой, политикой, медициной, социальной сферой, развитием инфраструктуры и международных отношений. Путин прокомментировал все интересующие население темы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал верить в великий русский народ.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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