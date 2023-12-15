Над морем в Севастополе сбит украинский беспилотник

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 14 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вычислили объект.

Над морем в Севастополе сбит украинский беспилотник

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Над морем в Севастополе сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) вычислили объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Равожаев.

Он отметил, что разрушений нет, как и пострадавших, по предварительной информации.

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