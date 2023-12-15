Над морем в Севастополе сбит украинский беспилотник

Над морем в Севастополе сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) вычислили объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Равожаев.

Он отметил, что разрушений нет, как и пострадавших, по предварительной информации.