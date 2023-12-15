Над морем в Севастополе сбит украинский беспилотник
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) вычислили объект.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Над морем в Севастополе сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) вычислили объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Равожаев.
Он отметил, что разрушений нет, как и пострадавших, по предварительной информации.
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