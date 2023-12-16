Время на исходе: как Евросоюз промахнулся с поддержкой Украины

До этого Венгрия заблокировала этот пакет для Киева.

Лидеры стран-участниц Евросоюза промахнулись, когда не согласовали на декабрьской сессии помощь Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись», — приводятся слова неназванного западного дипломата.

На прошедшей на этой неделе в Брюсселе сессии лидеры ЕС начали переговоры о членстве Украины, но расстановка приоритетов оказалась неверной. Отмечается, что у Киева есть ликвидность до января 2024 года, а потом «станет немного туго», поэтому Евросоюз должен действовать быстро.

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Глава Евросовета Шарль Мишель ранее выразил надежду, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить проект поддержки Украины в начале 2024 года. Однако 15 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о блокировке помощи Киеву на 50 миллиардов евро. До этого Будапешт выступил против пакета военной поддержки на 20 миллиардов.

Тем временем новый пакет помощи киевскому режиму пообещал президент США Джо Байден. Однако анонсировал он это до того, как Конгресс вынес окончательное решение. Журналист из США Дэниел Ковалик ранее заявлял о желании Байдена исполнить любые мечты Зеленского. Однако не все так просто. Так, Конгрессу еще предстоит одобрить такой крупный пакет помощи Украине до рождественских каникул, то есть осталось около недели, но «не похоже, что это произойдет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский расколол саммит ЕС в Брюсселе. Не получив желаемые деньги в США, он отправился в Европу.