Олег Газманов назвал неожиданной смерть Дмитрия «Пухляша» Красилова

Народный артист РФ Родион Газманов назвал неожиданной смерть коллеги Дмитрия Красилова, более известного как «Пухляш».

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru певец назвал Красилова открытым, позитивным и «абсолютно потрясающим человеком».

«Совершенно неожиданно — 29 лет парню, буквально недавно виделись. Абсолютно невозможно поверить, что его больше нет. Очень печально», — отметил Газманов.

Дмитрий Красилов — известный российский артист, танцор и шоумен. Его нашли без признаков жизни 18 декабря в собственной квартире в Москве.

По информации источника 5-tv.ru, предварительной причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность и алкогольная интоксикация. Однако точную причину смерти артиста установит медэкспертиза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Красилов за день до смерти жаловался на плохое самочувствие. Из-за этого он даже уехал с премьеры фильма, так и не досмотрев картину.