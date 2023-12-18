От чего умер Дмитрий «Пухляш» Красилов: новые подробности

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 740 0

Причиной смерти Дмитрия «Пухляша» Красилова могла стать алкогольная интоксикация

От чего умер Дмитрий «Пухляш» Красилов: новые подробности

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артисту было всего 29 лет. За день до смерти его видели на премьере фильма в Москве.

Известный российский артист, танцор и шоумен Дмитрий Красилов, более известный как «Пухляш», был найден 18 декабря без признаков жизни в своей квартире в Москве. По информации источника 5-tv.ru, предварительной причиной его смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность и алкогольная интоксикация.

Известно, что накануне он был на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив». Тогда же пожаловался на плохое самочувствие и уехал домой, не досмотрев фильм. При этом настрой сохранял позитивный. При этом по информации источника 5-tv.ru, на мероприятии он был трезвым.

Точную причину смерти артиста установит медэкспертиза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась судьба Дмитрия Красилова.

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Названа предварительная причина смерти артиста Дмитрия Красилова

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