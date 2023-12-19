Три беспилотника сбили за утро над Брянской областью

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

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Три беспилотника сбили за утро над Брянской областью

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Trasovukrinform

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Тема:
Спецоперация

Российская система ПВО ликвидировала беспилотники самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка ВСУ атаковать Белгородскую область была пресечена 19 декабря в 09:20. Позднее губернатор региона Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что силы ПВО сбили украинаский дрон над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Также около 10:00 над областью был сбит еще один беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. И позднее стало известно о третьем дроне, который так же был ликвидирован.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ перебросили резервы под Донецк из-за больших потерь.

Тема:
Спецоперация
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