«Писал накануне смерти»: Волочкова раскрыла прощальные слова экс-жениха
Волочкова заявила, что Кузнецов незадолго до смерти хотел к ней вернуться
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В чем успел признаться Сергей Кузнецов?
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что ее бывший возлюбленный Сергей Кузнецов писал ей незадолго до смерти. Звезда считает, что банщик, наложивший на себя руки в СИЗО, так и не смог ее забыть, желая вернуться назад, пишет издание KP.RU.
«Думаю, из-за безответной любви ко мне все это случилось. Он же писал мне накануне смерти: „Настя, я хочу развестись с женой и к тебе вернуться. Я люблю тебя!“ Но я бы его не приняла, у меня уже давно другая жизнь», — заявила Волочкова.
Она добавила, что супруга погибшего Кузнецова страшно ревновала мужчину. Она устраивала сцены из-за того, что тот отказывался удалять фотографии из совместного отпуска с балериной на Мальдивах.
При этом Кузнецов — не единственный возлюбленный звезды, оказавшийся в СИЗО. Так, кондитер Дмитрий Дюран попал туда из-за подозрений в мошенничестве, хотя танцовщица планировала сыграть с ним свадьбу.
«Очень жалко и Сергея, и Дмитрия. И вроде бы у меня имя такое — Анастасия, означающее „освобождающая от тюрьмы“. А в итоге двое из моих бывших в тюрьме оказались», — поделилась знаменитость.
Бесстрашная Волочкова показала, на что готова ради веселья: видео
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова вышла на красную дорожку с экстремально короткой стрижкой.
Читайте также
100%
-0.33 98.58
-0.18
Нашли ошибку?