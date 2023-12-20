«Писал накануне смерти»: Волочкова раскрыла прощальные слова экс-жениха

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 702 0

Волочкова заявила, что Кузнецов незадолго до смерти хотел к ней вернуться

«Писал накануне смерти»: Волочкова раскрыла прощальные слова экс-жениха

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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В чем успел признаться Сергей Кузнецов?

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что ее бывший возлюбленный Сергей Кузнецов писал ей незадолго до смерти. Звезда считает, что банщик, наложивший на себя руки в СИЗО, так и не смог ее забыть, желая вернуться назад, пишет издание KP.RU.

«Думаю, из-за безответной любви ко мне все это случилось. Он же писал мне накануне смерти: „Настя, я хочу развестись с женой и к тебе вернуться. Я люблю тебя!“ Но я бы его не приняла, у меня уже давно другая жизнь», — заявила Волочкова.

Она добавила, что супруга погибшего Кузнецова страшно ревновала мужчину. Она устраивала сцены из-за того, что тот отказывался удалять фотографии из совместного отпуска с балериной на Мальдивах.

При этом Кузнецов — не единственный возлюбленный звезды, оказавшийся в СИЗО. Так, кондитер Дмитрий Дюран попал туда из-за подозрений в мошенничестве, хотя танцовщица планировала сыграть с ним свадьбу.

«Очень жалко и Сергея, и Дмитрия. И вроде бы у меня имя такое — Анастасия, означающее „освобождающая от тюрьмы“. А в итоге двое из моих бывших в тюрьме оказались», — поделилась знаменитость.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова вышла на красную дорожку с экстремально короткой стрижкой.

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