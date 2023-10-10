Трамп заявил, что следующий глобальный конфликт начнется на Тайване

Неужели мир потрясут новые вооруженные столкновения?

Следующий глобальный конфликт может начаться на Тайване. Такое мнение выразил сын бывшего президента США Дональда Трампа — Эрик.

«Тайвань следующий», — написал он в соцсети X (прежнее название Twitter).

Наследник экс-хозяина Белого дома также подчеркнул, что каждое вооруженное столкновение в мире — «следствие слабости США».

Обострение вокруг острова, который Китай считает частью своей территории, началось еще в 2022 году, когда уже экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приехала в Тайвань с официальным визитом. Тогда же Штаты на весь мир заявили, что поддерживают их стремление к независимости. И ни для кого не секрет, что Америка оказывает военную помощь не только Украине, но и Тайваню тоже.

Но если китайско-тайванский кризис усугубится, то примут ли США в нем прямое участие? По мнению политолога Юрия Светова — вряд ли. В беседе с 5-tv.ru эксперт указал, что ситуация в Израиле и провал на Украине заставят Белый дом пересмотреть свои намерения касательно Тайваня и участия американцев в возможном конфликте.

Ранее 5-tv.ru писал, как конфликт Израиля и Палестины повлияет на помощь Украине со стороны ЕС.