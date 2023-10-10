Трамп заявил, что следующий глобальный конфликт начнется на Тайване

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 21 0

Сын Трампа заявил, что следующий глобальный конфликт начнется на Тайване

Трамп заявил, что следующий глобальный конфликт начнется на Тайване

Фото: www.globallookpress.com / Walid Berrazeg

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Неужели мир потрясут новые вооруженные столкновения?

Следующий глобальный конфликт может начаться на Тайване. Такое мнение выразил сын бывшего президента США Дональда Трампа — Эрик.

«Тайвань следующий», — написал он в соцсети X (прежнее название Twitter).

Наследник экс-хозяина Белого дома также подчеркнул, что каждое вооруженное столкновение в мире — «следствие слабости США».

Обострение вокруг острова, который Китай считает частью своей территории, началось еще в 2022 году, когда уже экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приехала в Тайвань с официальным визитом. Тогда же Штаты на весь мир заявили, что поддерживают их стремление к независимости. И ни для кого не секрет, что Америка оказывает военную помощь не только Украине, но и Тайваню тоже.

Но если китайско-тайванский кризис усугубится, то примут ли США в нем прямое участие? По мнению политолога Юрия Светова — вряд ли. В беседе с 5-tv.ru эксперт указал, что ситуация в Израиле и провал на Украине заставят Белый дом пересмотреть свои намерения касательно Тайваня и участия американцев в возможном конфликте.

Ранее 5-tv.ru писал, как конфликт Израиля и Палестины повлияет на помощь Украине со стороны ЕС.

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