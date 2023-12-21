В ХАМАС отвергли предложения Израиля по обмену заложниками

Эфирная новость 6 0

Палестинская группировка требует полного прекращения огня в секторе Газа.

В ХАМАС отвергли предложения Израиля по обмену заложниками

Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинская группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля о временном перемирии.

The Wall Street Journal сообщает, что Израиль предложил остановить боевые действия на одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников. Но лидер ХАМАС заявил, что не будет обсуждать этот вопрос, пока огонь в секторе Газа не будет прекращен полностью.

Тем временем Израиль продолжает проводить операцию на территории анклава. Военное ведомство сообщило о взятии под контроль элитного квартала Рималь. Именно оттуда, по сообщению израильской стороны, действовало военное и административное руководство ХАМАС. В домах лидеров движения обнаружили входы в крупную сеть туннелей. Комплекс соединял укрытия боевиков, штабы и жилые квартиры высшего руководства.

В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». С тех пор конфликт не угасает.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
20 дек
Страны ЕС решили принять участие в операции США в Красном море
20 дек
На севере Йемена началась мобилизация для отправки бойцов в сектор Газа
20 дек
«В своем глазу бревна не видят»: двойные стандарты США по конфликтам на Украине и в Газе
20 дек
«Европа в опасности»: Боррель оценил будущее ЕС после победы России на Украине
20 дек
Израиль объявил о взятии города Джебалия под контроль ЦАХАЛ
20 дек
Ситуация накаляется: йеменские хуситы готовятся дать отпор коалиции США в Красном море
19 дек
«В руках ХАМАС»: три человека с российским гражданством числятся в заложниках
19 дек
США объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море
18 дек
«Заключительная группа»: МЧС завершает эвакуацию россиян из сектора Газа
18 дек
Израиль ударил по родильному отделению больницы в секторе Газа
+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Найти и обезвредить: лучшее видео из зоны СВО за день
5:54
В ХАМАС отвергли предложения Израиля по обмену заложниками
5:44
В Саратовской области более 100 детей сняли с поезда и отправили в больницу
5:31
Ученые объяснили, почему для человека невыносим звук «ногтями по стеклу»
5:15
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ильи из Петербурга
5:00
В США оправдали мужчину, отсидевшего 48 лет за убийство

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
Магия зимнего солнцестояния: как в ночь с 21 на 22 декабря 2023 притянуть успех и удачу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса