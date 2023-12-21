В ХАМАС отвергли предложения Израиля по обмену заложниками
Палестинская группировка требует полного прекращения огня в секторе Газа.
Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich
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Палестинская группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля о временном перемирии.
The Wall Street Journal сообщает, что Израиль предложил остановить боевые действия на одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников. Но лидер ХАМАС заявил, что не будет обсуждать этот вопрос, пока огонь в секторе Газа не будет прекращен полностью.
Тем временем Израиль продолжает проводить операцию на территории анклава. Военное ведомство сообщило о взятии под контроль элитного квартала Рималь. Именно оттуда, по сообщению израильской стороны, действовало военное и административное руководство ХАМАС. В домах лидеров движения обнаружили входы в крупную сеть туннелей. Комплекс соединял укрытия боевиков, штабы и жилые квартиры высшего руководства.
В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». С тех пор конфликт не угасает.
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