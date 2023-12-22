Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу

В 2024-м году экономисту исполнилось бы 100 лет.
Фото: www.globallookpress.com / Wang Yiou
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Скончался Лауреат Нобелевской премии по экономике за 1987 год, американский экономист Роберт Солоу. Печальное известие сообщила газета The New York Times, ссылаясь на заявление его сына.
Сердце экономиста остановилось в возрасте 99 лет, когда тот находился у себя дома в Лексингтоне, штат Массачусетс.
Солоу родился в 1924 году в Нью-Йорке. Степени бакалавра, магистра и доктора философии он получил в Гарвардском университете в 1947, 1949 и 1951 годах соответственно.
В 1956 году он разработал модель экономического роста. В 1987 году был удостоен Нобелевской премии «За вклад в теорию экономического роста».
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