В России назвали 12-й пакет санкций ЕС попыткой давления на предвыборный процесс в РФ

При этом у властей есть все инструменты, чтобы не допустить вмешательства.

У России есть необходимые инструменты, чтобы не допустить вмешательства в президентские выборы. Об этом заявили аналитики на площадке Экспертного института социальных исследований в Москве на выставке «Россия» — политологи уже фиксируют попытки оказать внешнее давление.

«В качестве такой попытки вмешательства и влияния на общественное мнение мы фиксируем и действия официальных органов, то, что Евросоюз согласовал в 12-м пакете антироссийских санкций против 14 членов избиркома, нам кажется несомненной попыткой психологического давления на ЦИК и российскую избирательную систему», — отметил научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители 29 регионов России смогут проголосовать на выборах президента в марте 2024 года в онлайн-формате. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что системы дистанционного электронного голосования ранее применялись уже в 30 российский субъектах.