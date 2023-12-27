Харитонов подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

При этом первым кандидатом стал действующий глава Владимир Путин.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в Центризбирком России для участия в выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года.

Документы предоставляют сотрудникам ЦИК. При этом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой на тот момент не было, чему удивился сам Харитонов. Депутат даже позвонил ей, чтобы узнать, где она.

18 декабря первым кандидатом на должность главы государства стал Владимир Путин. 25 декабря документы в ЦИК подал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он стал вторым кандидатом в президентской гонке.

Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года. Они пройдут в три дня — с 15 по 17 марта. Известно, что Путин участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 30 кандидатов заявили о намерении участвовать в выборах президента России.

Тема:
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