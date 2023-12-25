Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Первым пакет необходимых документов передал в комиссию действующий глава государства.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
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Председатель либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий подал документы в Центризбирком (ЦИК) для участия в выборах президента, которые намечены на март следующего года.
Таким образом, Слуцкий официально стал вторым кандидатом в президентской гонке. Первым кандидатом на должность главы государства стал Владимир Путин. Пакет документов он передал в ЦИК 18 декабря.
Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года. Они пройдут в три дня — с 15 по 17 марта. Известно, что Путин участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что политика Андрея Богданова выдвинули кандидатом на пост президента России от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Тем временем Центральная избирательная комиссия получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России.
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