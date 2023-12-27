Треш-блогер Хилми получил реальный строк за распространение порнографии

Контентмейкера обвинили в незаконном изготовлении и обороте таких материалов.

Треш-блогер, известный как Хилми Форкс, получил три года лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Сообщение об этом появилось на официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, суд признал блогера виновным в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в Интернете. Контенткмейкер явился в суд сам, однако после вынесения пригора был взят под стражу и покинул зал под конвоем.

Ближайшие три года, согласно приговору, Хилми проведет в колонии общего режима.

Позднее блогер прокомментировал решение суда у себя в Telegram-канале, заявив о том, что плачет.

«Я плачу, у меня колет в сердце. Я всех люблю», — написал Хилми.

Стоит отметить, что треш-блогер несколько раз оказывался в поле зрения правоохранителей. Например, ранее 5-tv.ru писал о том, что Хилми штрафовали за драку в кафе. Кроме того, не так давно он провел в СИЗО 12 суток.