После начала СВО Украина продолжает нести огромные потери. Кто или что на самом деле виновато в смерти гражданских?

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал истинного «виновника» массовой смерти гражданских на Украине. С соответствующим заявлением представитель всемирной организации вышел во время заседания СБ организации.

По словам парламентария, массовая гибель простых украинцев стала следствием череды технических провалов армии Владимира Зеленского. Именно благодаря нестабильной работе ПВО и отсутствию соответствующих навыков обращения с техникой у солдат украинские ракеты, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты.

«Если и есть о чем поговорить сегодня, так это о действиях систем украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права», — сказал Небензя.

По словам представителя ООН, власти Украины преднамеренно размещают системы противовоздушной обороны в жилых районах, вопреки имеющимся требованиям. Закономерным исходом нарушений техники безопасности становятся многочисленные случайные жертвы.

Реплика Небензя стала ответом на слова постпреда Великобритании при ООН Барбара Вудворд, которая обвинила РФ в ударах по гражданским объектам на Украине. При этом Вурворд ввела всех в заблуждение, заявив, что жертв среди мирного населения «было бы больше, если бы не украинская ПВО, которую поставляет «международное сообщество».

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский активизирует мобилизацию ради помощи Запада.