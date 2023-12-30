Политолог назвал позором реакцию украинцев на удар ВСУ по Белгороду

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко Эксклюзив 148 0

Политолог Михайлов назвал позором реакцию украинцев на удар ВСУ по Белгороду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Omer Messinger; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Националисты нанесли удар прямо по центру города.

Злорадство украинцев по факту ракетного удара ВСУ по Белгороду, в результате которого погибли мирные люди, это «большой позор украинского общества». Такое мнение выразил в беседе с 5-tv.ru политолог Евгений Михайлов рассказал сайту.

«На самом деле то, что сейчас происходит — это большой позор украинского общества. Это они решили нам на Новый год подпортить настроение. Но ответ будете для них неожиданным», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что украинское общество нужно воспитывать. А удары по мирным гражданам — это не то, чем стоит хвалиться.

«Мы уничтожаем (военную. — Прим. ред.) инфраструктуру, уничтожаем боевую технику, но мы не бьем по мирному населению. Это основной принцип русского солдата. Но к сожалению не украинского солдата, который фактически превратился в фашистского воина. И все, что сейчас они делают — это делали только фашисты», — заявил политолог.

Он добавил, что ему даже не хочется читать украинские ресурсы в социальных сетях.

«Там есть нормальные люди, но они боятся высказывать свое мнение, потому что их преследует. В любом случае, я думаю выводы будут сделаны и ответ будет неминуем», — сказал политолог.

Украина предприняла 30 декабря попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами. Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. В результате обстрела ранения получили свыше 100 человек, также есть погибшие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что большая часть снарядов ВСУ при ударе по Белгороду были перехвачены.

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
30 дек
Количество погибших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до 18 человек
30 дек
«Нет успехов»: политолог назвал атаку на Белгород результатом провала Киева на поле боя
30 дек
«Неприемлемо»: в ООН отреагировали на ракетный удар ВСУ по Белгороду
30 дек
Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину
30 дек
«Это вызов»: политолог назвал атаку ВСУ по Белгороду психологическим ударом по населению
30 дек
Омбундсмен Львова-Белова: при обстреле ВСУ Белгорода погибли 3 детей, 15 ранено
30 дек
МИД РФ: атакой на Белгород Киев показал свое нацистское нутро
30 дек
«Против мирных людей»: политолог назвал удар ВСУ по Белгороду военным терактом
30 дек
РФ ждет объяснений от Чехии: Полянский о ракетном ударе по Белгороду
30 дек
Сенатор Совфеда Климов назвал обстрел Белгорода преступной провокацией ВСУ
+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:04
Количество погибших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до 18 человек
22:46
Политолог назвал позором реакцию украинцев на удар ВСУ по Белгороду
22:32
«Наступит час расплаты»: Юрий Антонов высказался о «голой» вечеринке Ивлеевой
22:18
«Нет успехов»: политолог назвал атаку на Белгород результатом провала Киева на поле боя
21:56
«Неприемлемо»: в ООН отреагировали на ракетный удар ВСУ по Белгороду
21:45
Ученые открыли новый способ определения пригодных для жизни планет

Сейчас читают

«Это вызов»: политолог назвал атаку ВСУ по Белгороду психологическим ударом по населению
«Избранный» сегмент: стилист рассказал о странных трендах на обувь в уходящем году
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса