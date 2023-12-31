Москвичей предупредили о сильной гололедице 31 декабря

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Какой будет погода в столице в последний день 2023 года?

Москвичей предупредили о сильной гололедице 31 декабря

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Тема:
Погода

Небольшие осадки в виде мокрого снега и сильная гололедица ожидаются в Москве 31 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем будет варьироваться в диапазоне от нуля до плюс двух градусов. К вечеру ожидается похолодание — до минус пяти градусов, а ночью до минус 13.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой будет зима в 2024-м. По словам метеоролога Александра Шувалова, резкие перепады температуры и обильные снегопады коснутся почти всех регионов России.

Глядя на погодные аномалии, сразу же возникает вопрос, а как резкий перепад температур влияет на самочувствие? И кто в группе риска? Ответы на эти вопросы читайте в нашем материале.

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