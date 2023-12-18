«Нечему болеть»: как резкий перепад температур на самом деле влияет на самочувствие

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 21 0

Врач Авербах: резкое потепление может повлиять на людей с хроническими болезнями

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Сильное потепление пришло в Центральную Россию — что делать метеозависимым людям?

Оттепель в центральных регионах России пришла на смену аномальным морозам и сильным снегопадам. Как резкие перепады погоды сказываются на самочувствии людей, 5-tv.ru рассказал врач-терапевт Лев Авербах.

В Подмосковье и ряде регионов, например, Тульской, Рязанской и Тамбовской областях, синоптики обещают повышение температуры до шести градусов, которое продержится как минимум неделю. По мнению специалиста, резкий перепад с холода на тепло не слишком сильно влияет на самочувствие человека.

Однако в группе риска — пожилые люди, а также те, у кого есть какие-то хронические болезни. Речь о системных недугах вроде сахарного диабета, повышенного холестерина или изменения сосудов.

«За счет изменения погодных условий, атмосферного давления и температурного режима у них и бывают обострения заболеваний. Почему у молодых нет, как правило? Потому что нечему болеть. А люди больные просто должны принимать свои лекарства и наблюдаться более тщательно», — уточняет специалист.

Врач отмечает, что далеко не все восприимчивы к резким погодным изменениям. А те, на кого все-таки влияет перепад температур, уже сами знают по опыту, как избежать проблем со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что делать после падения льда с крыши.

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