Небензя предупредил о готовности России дать более жесткий ответ на угрозы

Чем больше угроз будет создаваться для России, тем жестче она будет на них реагировать. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Как мы уже заявляли, одной из задач нашей специальной военной операции в рамках демилитаризации Украины является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала СВО. Чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будем действовать мы. Думаю, всем должно быть понятно», — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном удару ВСУ по Белгороду.

Также постпред РФ при ООН добавил, что к организации террористического удара по мирному городу причастен не только Киев, но и западные страны, которые на регулярной основе подстрекают киевский режим к совершению кровавых преступлений.

Какие еще Небензя сделал заявления — читайте в нашем материале.

В субботу, 30 декабря, Украина нанесла удар по центру Белгорода двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. В результате обстрела ранения получили свыше 100 человек, также есть погибшие.