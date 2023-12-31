Небензя предупредил о готовности России дать более жесткий ответ на угрозы

Накануне киевский режим совершил террористический удар по центру Белгорода, где находились мирные люди.
Фото, видео: Александр Полегенько / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Чем больше угроз будет создаваться для России, тем жестче она будет на них реагировать. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Как мы уже заявляли, одной из задач нашей специальной военной операции в рамках демилитаризации Украины является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала СВО. Чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будем действовать мы. Думаю, всем должно быть понятно», — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном удару ВСУ по Белгороду.
Также постпред РФ при ООН добавил, что к организации террористического удара по мирному городу причастен не только Киев, но и западные страны, которые на регулярной основе подстрекают киевский режим к совершению кровавых преступлений.
Какие еще Небензя сделал заявления — читайте в нашем материале.
В субботу, 30 декабря, Украина нанесла удар по центру Белгорода двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. В результате обстрела ранения получили свыше 100 человек, также есть погибшие.
- 31 дек
- Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
- 31 дек
- Заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода: главные заявления
- 31 дек
- «Конкретно по гражданским объектам»: ВСУ ударили по Белгороду специально перед Новым годом
- 31 дек
- Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 20 человек
- 31 дек
- Жительница Белгорода об ударе ВСУ: «Нас затаскивали в подвал. Страшно»
- 30 дек
- Военный эксперт назвал удар по Белгороду «бандеровской местью» за неудачи ВСУ
- 30 дек
- Количество погибших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до 18 человек
- 30 дек
- Политолог назвал позором реакцию украинцев на удар ВСУ по Белгороду
- 30 дек
- «Нет успехов»: политолог назвал атаку на Белгород результатом провала Киева на поле боя
- 30 дек
- «Неприемлемо»: в ООН отреагировали на ракетный удар ВСУ по Белгороду
Читайте также
93%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?