Артиллеристы наносят огневое поражение! Лучшее видео из зоны СВО за день

Наши бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

РСЗО «Град»

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» успешно выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ.

На этих кадрах показано, как артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ на правом берегу Днепра.

Противотанковые пушки «Рапира»

А на этих кадрах уже показана боевая работа расчета 100-мм противотанкового орудия «Рапира» на артемовском направлении. Стрельба этих пушек является очень точной. За это бойцы называют орудие «снайперской винтовкой», что очень помогает в контрбатарейной борьбе с артиллерией противника.

Темп стрельбы пушки — до шести выстрелов в минуту без восстановления наводки. А дальность стрельбы — более семи километров.



