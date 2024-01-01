«Глобальная война»: в Польше заявили об ударе Запада по России

Myśl Polska: Запад ведет с Россией провальную экономическую войну
Фото: www.globallookpress.com / Janine Schmitz
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Страны НАТО старались сокрушить РФ, но ничего не вышло.
Россия выдержала сильный удар со стороны западных стран в виде санкций. Об этом сообщает польская газета Myśl Polska.
«Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока. Россия выдержала», — указывается в публикации.
При этом отмечается, что попытка нокаута от Запада провалилась. Однако США и их союзники намерены дальше вести глобальную экономическую войну против России, они даже уже готовы нанести следующий удар.
Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса от националистов. Решение о начале СВО было принято в связи с усилившимися обстрелами гражданских со стороны украинских боевиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в своем поздравлении граждан с Новым годом заявил о непобедимости России вопреки всем надеждам и помощи Запада.
- 1 янв
- ВС РФ нанесли массированный удар по украинским аэродромам с ракетами Storm Shadow
- 1 янв
- «Предстоит выбор»: Макрон жестко высказался о России в новогоднем обращении
- 1 янв
- В первый день нового года Путин приехал поздравить военных в госпиталь Вишневского
- 1 янв
- «Безусловно, теракт» — Путин об обстреле Белгорода со стороны ВСУ под Новый год
- 1 янв
- Путин: Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева
- 1 янв
- Били по мирным: ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами в новогоднюю ночь
- 1 янв
- Музей украинского националиста Романа Шухевича уничтожен при взрывах во Львове
- 1 янв
- «Так могло поступить только зверье» — МИД РФ об обстреле Донецка в новогоднюю ночь
- 1 янв
- Ничего святого: ВСУ нанесли двойной удар по Донецку в новогоднюю ночь
- 1 янв
- Опубликованы последствия удара ВСУ по Донецку в новогоднюю ночь
Читайте также
72%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?