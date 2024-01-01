«Глобальная война»: в Польше заявили об ударе Запада по России

Страны НАТО старались сокрушить РФ, но ничего не вышло.

Россия выдержала сильный удар со стороны западных стран в виде санкций. Об этом сообщает польская газета Myśl Polska.

«Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока. Россия выдержала», — указывается в публикации.

При этом отмечается, что попытка нокаута от Запада провалилась. Однако США и их союзники намерены дальше вести глобальную экономическую войну против России, они даже уже готовы нанести следующий удар.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса от националистов. Решение о начале СВО было принято в связи с усилившимися обстрелами гражданских со стороны украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в своем поздравлении граждан с Новым годом заявил о непобедимости России вопреки всем надеждам и помощи Запада.