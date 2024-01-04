На Пятом канале акция «День добрых дел» для семилетнего Арсения

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У мальчика — врожденный порок сердца.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша с вами помощь нужна Арсению из Казани. Семилетнему мальчику как можно скорее нужно попасть на обследование в Берлин, где ему уже провели три операции по коррекции сложнейшего порока сердца. Клиника выставила счет — 1 600 000 рублей. У мамы, которая воспитает Арсения одна, таких денег нет.

Чтобы помочь ребенку — отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или отсканируйте QR-код — он будет на экране в течение всего сюжета.

Как рассказывает сам Арсений, если он лежит, у него все тело затекает. Приходится вставать, бегать, иногда подтягиваться. Какую нагрузку при этом испытывает сердце активного первоклассника — точно не известно. Выявить возможное нарушение можно только в ходе обследования. Это тоже своего рода операция.

«Необходимо специальное вмешательство, так называемое зондирование, катетеризация полостей сердца. Только таким образом можно оценить, как работает сердце», — поясняет терапевт-кардиолог Ленар Кашапов.

Если во время обследования хирурги увидят проблему, они смогут сразу же ее устранить. Такая профилактика — гарантия того, что ребенку не придется делать экстренную операцию.

«Если не контролировать данный процесс, все может закончиться новой открытой операцией. Которую, не факт, что ребенок сможет пережить», — говорит Людмила Мартынова, мама Арсения.

Наша с вами помощь станет для Арсения двойным подарком на Рождество и день рождения — 8 января мальчику исполнится восемь лет. Чтобы помочь ребенку — отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222.

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