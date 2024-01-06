«Этот день наступит»: куда пропала звезда «Брата-2» Дарья Юргенс

Артистка дебютировала в кино в проекте «Про уродов и людей» Алексея Балабанова. Этот же режиссер сделал ее знаменитой ролью Мэрилин, ради которой пришлось побриться наголо.

Заслуженная артистка России Дарья Юргенс нечасто фигурирует в новостных заголовках. После звездной роли Мэрилин в фильме Алексея Балабанова «Брат-2» актриса еще не раз снималась в кино, однако пишут о ней не так часто, папарацци не преследуют. В прошлом году звезда Юргенс рассказала журналистам, через что пришлось пройти в связи с началом спецоперации. Что же происходит в ее жизни сейчас, выяснили журналисты NEWS.ru.

Артистка родилась в Томске, затем переехала в Мариуполь. Профессию выбрала по примеру родителей, служивших в драматическом театре. В профильный вуз сразу не поступила, была вольным слушателем в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, который таки окончила в 1990 году. После выпуска получила место в труппе Молодежного театра на Фонтанке, дебютным фильмом стал «Про уродов и людей» Балабанова. А через два года на экраны вышел «Брат-2». Сервис «Кинопоиск» насчитывает более 50 ролей в карьере Юргенс.

Роль в фильме Балабанова принесла Юргенс большую известность. Кадр из х/ф «Брат 2». Режиссер: Алексей Балабанов, 2000г.

В первом браке с коллегой Евгением Дятловым актриса родила сына Егора, от неверного супруга она ушла к музыканту Юрию Шевчуку. В этих отношениях забеременела, но не решилась сохранить ребенка и рискнуть работой в театре и кино. Следующим избранником стал артист Петр Журавлев. В 2003 году у Юргенс появилась дочь Александра, имя отца общественности неизвестно. В течение многих лет звезда живет с постановщиком трюков Сергеем Великановым.

Дарья Юргенс и спецоперация

Мать актрисы родом из Ленинграда, блокадница, отец — с Урала, оба похоронены в Мариуполе. С 2014 года Юргенс не могла побывать на их могилах из-за запрета на въезд на Украину. В интервью «Петербургскому дневнику» артистка рассказывала, как разыскивала старшего брата Никиту и как с помощью представителей СМИ организовывала его эвакуацию. Признавалась — всегда хотела, чтобы Донбасс вернулся в Россию, как и Крым.

«Многие мои знакомые уже не верили, а я твердила: „Этот день наступит“. Ну не может Россия оставить своих людей, не может этого быть и все! Однажды вечером я включу телевизор и услышу в новостях, что мы признаем ДНР и ЛНР, берем их под свою защиту», — говорила Юргенс.

После взятия под контроль Мариуполя российскими Вооруженными силами (ВС) артистка радовалась, ведь город, в котором она провела много счастливых лет, был освобожден, что теперь в городе будет все, что положено. Она уверена, что люди станут свободными благодаря проведению спецоперации. И не понимает россиян, которые стыдятся родины и обвиняют ее в агрессии, потому что они не знают, в каком аду жили люди в Донбассе на протяжении многих лет.

«Уверена, что Мариуполь расцветет. Пока мы не можем вернуться, потому что в нашем доме — огромная дыра. Идет круглосуточная стройка. Здорово, что строят новые дома. Думаю, СВО закончится к 9 мая нашей победой», — говорила артистка.

С 2019 года Дарья Юргенс служит в труппе театра-фестиваля «Балтийский дом», в 2023 году вышел сериал «Рецепт на любовь» с ее участием. Говорит, если страна направит, и театр «отпустит», непременно посетит Мариуполь и поддержит местных жителей в их нелегкие времена.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юргенс раскрыла тайну рождения внебрачной дочери.