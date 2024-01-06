Подписи в поддержку самовыдвиженца Путина собраны уже в 25 регионах

Первые папки поступили из 20 субъектов 30 декабря и 5 января.

В субботу, 6 января, ожидается поступление в Центральный избирательный штаб подписей, собранных в 25 регионах в поддержку переизбрания нынешнего президента РФ Владимира Путина. В том числе папки приедут из республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба штаба.

«Шестого января документы представят 25 субъектов РФ… Будет доставлена первая партия собранных подписей из новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в публикации.

В том числе представят подписи Чечня, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненейский автономные округа. Специалисты продолжают подсчитывать и проверять собранные документы.

Первые подписи в поддержку самовыдвиженца Путина поступили в центральный штаб 30 декабря и 5 января. Они приехали из 20 регионов России.

Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Основное голосование будет продолжаться три дня — с 15 по 17 марта. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

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Владимир Путин 8 декабря объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента. Уже 21 декабря в Гостином дворе в Москве начал работу избирательный штаб Путина. Его сопредседателями стали Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко. ЦИК недавно зарегистрировал свыше 340 доверенных лиц Владимира Владимировича.

По всей России работают пункты сбора подписей за выдвижение Владимира Путина. Центральный избирательный Штаб в Москве, в Гостином дворе, на том же месте, как и на выборах 2018 года, и так же, как и тогда в штабе три сопредседателя, но это новые лица: врач, военный и представитель искусства. Владимиру Путину, как самовыдвиженцу, нужно на этом этапе заручиться поддержкой минимум 300 тысяч избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК зарегистрировала Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты РФ.