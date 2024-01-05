Подписи в поддержку Путина на выборах 2024 года прибыли в его избирательный штаб

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 28 0

Однако первые папки приехали еще в конце декабря.

Подписи в поддержку Путина на выборах 2024 года прибыли в его избирательный штаб

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Тема:
Выборы президента России — 2024

В избирательный штаб прибыли бланки с подписями в поддержку переизбрания действующего президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба штаба.

Известно, что подписи были собраны не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также и в Белгородской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Брянской, Ленинградской и многих других областях.

Первые папки с листами с подписями приехали еще в конце декабря, об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова. В данный момент сбор листов по всей стране продолжается.

«Напомню, что 30 декабря также сюда документы доставили волонтеры из Московской области. У нас еще 69 регионов будут привозить поочередно сюда все собранные подписи. Наши юристы проверяют все эти подписи, чтобы не было никаких ошибок», — сообщила она.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ЦИК зарегистрировала Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты РФ.

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