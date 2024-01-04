Владимир Машков вручил удостоверения доверенных лиц Путина на выборах

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 14 0

Доверенные лица Путина на предстоящих выборах получили свои удостоверения

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Торжественная церемония прошла накануне в штабе в Гостином дворе.

Народный артист России и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, Владимир Машков, будучи сопредседателем избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, вручил первые удостоверения доверенным лицам действующего главы государства на предстоящих выборах.

Актер поприветствовал доверенных лиц, отметив, что выборы — это прежде всего общение кандидата в президенты с его избирателями.

«Наш кандидат — действующий президент Российской Федерации, много передвигается по стране, по регионам, общается с людьми. И в этом плотном и интенсивном графике, конечно, невозможно со всеми встретиться», — сказал Владимир Машков.

Именно поэтому, считает артист, необходим институт доверенных лиц, которым может быть делегирована «миссия» вести диалог от имени своего кандидата с гражданами России.

«Вы все большие профессионалы, люди, пользующиеся огромным уважением и авторитетом в обществе. И поэтому я уверен, что вместе с вами мы наладим эффективную прямую связь между нашим кандидатом и гражданами нашей великой страны», — указал сопредседатель избирательного штаба.

Машков также подчеркнул, что на доверенных лицах Владимира Путина лежит огромная ответственность и ряд ограничений юридического характера.

Удостоверения были вручены Сергею Полунину, артисту балета, Сергею Готье, главному трансплантологу Министерства здравоохранения РФ, Владимиру Рогову, председателю движения «Мы вместе с Россией», Юлии Белеховой, руководителю «Комитета семей воинов Отечества» и другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК завершил прием документов для участия в выборах президента РФ.

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