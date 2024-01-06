За сутки успешно перехвачены четыре ракеты ВСУ и реактивный снаряд HIMARS

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 33 0

МО РФ: силы ПВО перехватили четыре украинские ракеты и реактивный снаряд HIMARS

За сутки успешно перехвачены четыре ракеты ВСУ и реактивный снаряд HIMARS

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

А также уничтожены 29 украинских дронов.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожены четыре ракеты ВСУ и реактивный снаряд HIMARS, а также сбиты 29 украинских дронов за минувшие сутки. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в ежедневном брифинге.

Беспилотники ВСУ были уничтожены в районе некоторых населенных пунктов, в их числе Мирное в Запорожской области, Белогоровка в ЛНР, а также Каиры и Кардашинка в Херсонском регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО сбили украинский Ми-8 в районе Тягинки Херсонской области. 

Тема:
Спецоперация
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