В Раде заговорили о смерти президента Украины Владимира Зеленского

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 105 0

Депутат Рады Костенко: президент Украины Зеленский умер как политическая фигура

В Раде заговорили о смерти президента Украины Владимира Зеленского

Фото: Zuma / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Украинский кризис

Пока что соратники Зеленского считают, что он умер как политик.

Президент Украины Владимир Зеленский умер как глава государства и как политическая фигура. С таким резким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Радио NV.

«Я считаю, что сейчас президент Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок», — заявил украинский политик.

Причиной такой резкой критики в адрес главы государства стало отсутствие комментариев от Зеленского относительно законопроекта о мобилизации. Депутат Костенко считает, что Зеленский просто отмалчивается и не хочет брать на себя ответственность за еще одно непопулярное решение.

Законопроект о новых правилах мобилизации внесли в Раду в канун нового украинского праздника — Рождества, которое на Украине теперь собираются праздновать по католическим канонам 25 декабря. Согласно законопроекту, лицам, не явившимся в военкомат по повестке, заблокируют счета, запретят пользоваться транспортом, а также использовать счета и ценности. Кроме того, к службе сразу станут годны мужчины после 25 лет и инвалиды III группы. Также предлагается отменить срочную службу и ввести всеобщую военную подготовку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МО Умеров случайно раскрыл, сколько женщин хотят мобилизовать на Украине.

Тема:
Украинский кризис
9 янв
Глава МО Умеров случайно раскрыл, сколько женщин хотят мобилизовать на Украине
9 янв
Министр обороны Украины Умеров признался в фактах огромных хищений в ведомстве
8 янв
Улицы Киева затопило нечистотами, но власти это стыдливо опровергают
8 янв
Власти Киева загнали в бункер главу МИД Японии
8 янв
«Моральное и военное истощение»: Украина останется без боеприпасов в течение месяца
7 янв
«Опустошительные атаки»: на Западе пришли в ужас от ударов РФ по целям на Украине
7 янв
В ВСУ «не увидели» сообщений о задержке поставок F-16 от Дании
6 янв
«Не удалось мобилизовать»: в Британии назвали раздел Украины единственным решением
30 дек
На Украине заподозрили алкогольного магната Черняка* в сотрудничестве с РФ
29 дек
«Уже бессмысленно»: помощь Украине сократилась в 20 раз
-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
«Сорваться мог»: сын рэпера Sir-J рассказал о поведении папы перед пропажей
4:42
На Украине признали, что Россия точечными ударами по заводам обезоружила страну
4:21
Блогера Косенко, швырнувшего грудничка в сугроб, подозревают в неуплате налогов
4:06
«Не уверен, что правильное решение»: Воробьев сменил имидж, отрастив усы
3:51
В Раде заговорили о смерти президента Украины Владимира Зеленского
3:30
Ирина Пегова сбежала из Москвы. Где актриса встретила Новый год?

Сейчас читают

Момент ДТП с 50 авто на трассе М-11 под Великим Новгородом попал на видео
Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, когда пора писать завещание
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса