В Раде заговорили о смерти президента Украины Владимира Зеленского
Депутат Рады Костенко: президент Украины Зеленский умер как политическая фигура
Фото: Zuma / ТАСС
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Пока что соратники Зеленского считают, что он умер как политик.
Президент Украины Владимир Зеленский умер как глава государства и как политическая фигура. С таким резким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Радио NV.
«Я считаю, что сейчас президент Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок», — заявил украинский политик.
Причиной такой резкой критики в адрес главы государства стало отсутствие комментариев от Зеленского относительно законопроекта о мобилизации. Депутат Костенко считает, что Зеленский просто отмалчивается и не хочет брать на себя ответственность за еще одно непопулярное решение.
Законопроект о новых правилах мобилизации внесли в Раду в канун нового украинского праздника — Рождества, которое на Украине теперь собираются праздновать по католическим канонам 25 декабря. Согласно законопроекту, лицам, не явившимся в военкомат по повестке, заблокируют счета, запретят пользоваться транспортом, а также использовать счета и ценности. Кроме того, к службе сразу станут годны мужчины после 25 лет и инвалиды III группы. Также предлагается отменить срочную службу и ввести всеобщую военную подготовку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МО Умеров случайно раскрыл, сколько женщин хотят мобилизовать на Украине.
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