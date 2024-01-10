Десантники с помощью «Корнета» уничтожили западный броневник под Артемовском

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

ВСУ двигались в направлении линии боевого соприкосновения для проведения ротации личного состава на передовых позициях. Но были остановлены.

Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские десантники при помощи расчета противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожили западный броневик на артемовском направлении, сообщило Минобороны России.

Военные при помощи приборов с тепловизором заметили, что боевики начали двигаться в направлении линии боевого соприкосновения для проведения ротации личного состава на передовых позициях Они засекли колонну из двух боевых машин. Благодаря ПТРК «Корнет» уничтожили одну из них. Вторая же машина ВСУ стала двигаться в обратную сторону, в тыловой район, не сумев произвести ротацию личного состава.

После поражения цели российские военные сменили позицию и продолжили вести наблюдение в поисках новых целей для уничтожения.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские «Акации» уничтожили опорные пункты ВСУ.

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