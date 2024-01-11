Ужасные подробности о Мэттью Перри: вскрылась неприятная правда об актере
Us Wееklу: Мэттью Перри нападал на женщин
Фото: Reuters / Carlo Allegri
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Звезда «Друзей» лгал о своей жизни, скрывая нелестные факты о своей зависимости и агрессивном поведении.
Актер Мэттью Перри так и не смог побороть свою зависимость и при жизни в агрессивном состоянии нападал на женщин. Об этом сообщает издание 7Дней.ru со ссылкой на Us Wееklу.
Артист утверждал, что ему удалось преодолеть свою зависимость. Однако три источника утверждают, что Перри лгал о трезвости и вовсе не был жертвой.
По их информации, актер был буйным и часто прибегал к физической расправе. Например, свою подругу Морган Мозес, которую в мемуарах он ласково называл «Эрин», Перри часто толкал и накидывался на нее в приступе агрессии.
Невеста актера Молли Гурвиц также подверглась насилию со стороны звезды, говорится в материале. У пары однажды случился скандал, в ходе которого Перри швырнул в свою возлюбленную журнальным столиком.
Актер часто был в неадекватном состоянии и позволял себе слишком многое. Как говорит инсайдер, самое ужасное, что Перри склонял и других к запрещенным веществам, заставляя случайных девушек из приложения для знакомств добывать ему очередную «дозу».
Перри — голливудский актер, известный по сериалу «Друзья». Новость о внезапной смерти звезды потрясла мир 28 октября 2023 года.
Артист был найден мертвым в своем джакузи. Судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелеса выявила высокий уровень кетамина в крови актера.
Судмедэксперты пришли к выводу, что вещества в организме Перри было слишком много для препарата, который просто помогает бороться с депрессией. Однако большая доза обладает тем же эффектом, что и запрещенные вещества.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что друг Мэттью Перри рассказал правду о наркозависимости актера.
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