Ужасные подробности о Мэттью Перри: вскрылась неприятная правда об актере

Звезда «Друзей» лгал о своей жизни, скрывая нелестные факты о своей зависимости и агрессивном поведении.

Актер Мэттью Перри так и не смог побороть свою зависимость и при жизни в агрессивном состоянии нападал на женщин. Об этом сообщает издание 7Дней.ru со ссылкой на Us Wееklу.

Артист утверждал, что ему удалось преодолеть свою зависимость. Однако три источника утверждают, что Перри лгал о трезвости и вовсе не был жертвой.

По их информации, актер был буйным и часто прибегал к физической расправе. Например, свою подругу Морган Мозес, которую в мемуарах он ласково называл «Эрин», Перри часто толкал и накидывался на нее в приступе агрессии.

Невеста актера Молли Гурвиц также подверглась насилию со стороны звезды, говорится в материале. У пары однажды случился скандал, в ходе которого Перри швырнул в свою возлюбленную журнальным столиком.

Актер часто был в неадекватном состоянии и позволял себе слишком многое. Как говорит инсайдер, самое ужасное, что Перри склонял и других к запрещенным веществам, заставляя случайных девушек из приложения для знакомств добывать ему очередную «дозу».

Перри — голливудский актер, известный по сериалу «Друзья». Новость о внезапной смерти звезды потрясла мир 28 октября 2023 года.

Артист был найден мертвым в своем джакузи. Судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелеса выявила высокий уровень кетамина в крови актера.

Судмедэксперты пришли к выводу, что вещества в организме Перри было слишком много для препарата, который просто помогает бороться с депрессией. Однако большая доза обладает тем же эффектом, что и запрещенные вещества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что друг Мэттью Перри рассказал правду о наркозависимости актера.